«У водителя признаки опьянения»: Toyota врезалась в 8 машин во дворе и перевернулась

Toyota задела восемь машин на Широкой, а потом перевернулась. На месте работают ГИБДД и МЧС
Toyota задела восемь машин на Широкой, а потом перевернулась. На месте работают ГИБДД и МЧС

Вечером 29 мая 44-летний водитель Toyota Corona врезался в восемь машин во дворе дома в Ленинском районе Новосибирска. После этого «Тойота» перевернулась на крышу и загорелась. На месте работают сотрудники ГИБДД.


Сегодня около 20:00 водитель Toyota Corona ехал по двору дома на улице Широкой, 111 и врезался в 8 машин — после этого он наехал на бордюр и перевернулся на крышу, рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


«После чего произошло возгорание. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования <…> У него присутствуют признаки опьянения», — пояснил инспектор.


Он отметил, что за отказ на законное требование пройти освидетельствование водителя «Тойоты» ждёт штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет (статья 12.26 КоАП РФ). Был ли водитель действительно пьян, установит экспертиза, подчеркнули в ГИБДД.


Ранее «Тойота» перевернулась на крышу на Ипподромской — девушка за рулём не справилась с управлением. Её увезла в больницу скорая помощь.

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