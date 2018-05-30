Новосибирский клуб с 15-летней историей объявил о своём закрытии

С 2002 года джаз-клуб «Труба» работает уже по третьему адресу 
С 2002 года джаз-клуб «Труба» работает уже по третьему адресу 

Легендарный новосибирский джаз-клуб «Труба» объявил о своем закрытии. Информацию о его скором закрытии корреспонденту НГС подтвердил совладелец заведения Пётр Финов.


«Да, закрывается 13 июня. На этом месте будет другое заведение, другой формат. Мне предлагали в нём участвовать, но я отказался. "Труба" возрождена уже не будет. А джаз мы перенесем на Коммунистическую, 43 в бар "Цех". Там он будет играть по средам», — рассказал Пётр Финов.


13 июня «Труба» будет работать до последнего посетителя. Но до этого дня в клубе выступят его любимые музыканты: 9 июня будет играть группа XPipes, 10 июня — «Выходной день», 11 июня — «Оркестр Савой», 12 июня — «Штрих Кот», а в последний день лучшие джазовые музыканты города устроят джем-сейшн.


«Будет выпущена лимитированная серия памятных билетов по 1000 рублей со входом на двух человек на все мероприятия. И рюмка настойки бесплатно. Можно будет купить билет и на отдельный вечер. Он будет стоить от 200 до 350 рублей. Если покупаешь общий билет, то экономия составит примерно 500 рублей. Продаваться такие билеты будут до 8-го числа», — пояснила арт-директор «Трубы» Светлана Петрова. В последний день, по словам Петровой, в клубе ждут всех бывших работников заведения — им сделают бесплатный вход. 


«Труба» всегда славилась демократичной обстановкой, интересной публикой и весёлыми вечеринками
«Труба» всегда славилась демократичной обстановкой, интересной публикой и весёлыми вечеринками


Джаз-клуб «Труба» официально открылся в 2003 году, но начал работать без разрешительных документов ещё в 2002 году. Поначалу попасть в заведение по его первому адресу на Фрунзе, 2 можно было, лишь постучав в железную дверь без вывески и назвав определённый пароль. Клуб прославился тем, что многие известные музыканты, отыграв в Новосибирске большой концерт, после обязательно заезжали в «Трубу» на акустический сейшн или просто отдохнуть.


На сцене клуба за всё время было сыграно около 4500 концертов, среди которых — выступления Земфиры, группы «Ногу свело», «Несчастного случая», «Хоронько Оркестра», Сергея Бабкина, Сергея Манукяна, а также зарубежных исполнителей — Мартина Миллера (Германия), Джулиана Такера (Великобритания), Brazzaville (США), Евгения Гимера (Финляндия) и многих других.


Клуб «Труба» дважды менял своё место расположения, всегда занимая подвалы. До февраля 2015 года клуб находился на Фрунзе, но был выселен по решению суда для размещения здесь учебно-консультационного пункта МУП «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» по информированию и обучению населения Центрального округа города. Пункт так и не открыли, а на месте популярного джаз-клуба в подвале появилась кальянная, которая, впрочем, просуществовала недолго.


В конце февраля 2015 года джаз-клуб открылся в подвале офисного здания на проспекте Димитрова, 1 и проработал там два года. В феврале 2017 года «Труба» переехала в подвал на Вокзальную магистраль, 16.

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