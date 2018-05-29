Четыре пожарные машины подъехали к бару в центре Новосибирска: эвакуированы десятки человек

Пожарные встали у здания на улице Советской
Пожарные встали у здания на улице Советской

Вечером 29 мая на улицу Советскую в центре Новосибирска съехались пожарные машины.


«В центре Новосибирска произошло ЧП. На месте работают пожарные», — сообщил читатель в редакцию НГС.


Четыре пожарные машины встали у здания на улице Советской, 18. По информации справочника 2ГИС, в этом здании располагаются кафе, бары и рестораны («Баранжар», «Из другого теста», «Семь лис», «Синий иней», Harat’s Pub и другие), а также бизнес-центр «Золотой колос».


Пожарные приехали с проверкой
Пожарные приехали с проверкой


В пресс-службе МЧС уточнили, что ещё до приезда пожарных из административного здания эвакуировали 60 человек. Пожарные сейчас работают на месте.


«На четвертом этаже присутствовало небольшое задымление. Наиболее вероятно, что было проведение строительно-монтажных работ — использована болгарка, и тем самым задымление было вызвано», — пояснили предварительную версию в МЧС. 


Сегодня днём также эвакуировали посетителей из торгового центра «Континент» на Троллейной в Ленинском районе Новосибирска. Обратно в здание людей запустили примерно через 25 минут после эвакуации.

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