Машинка напрокат: сибирячка открыла коворкинг для портных

В Новосибирске открылся первый швейный коворкинг под названием «Шью легко». Предприятие разместилось на последнем этаже бизнес-центра на улице Державина, 28.


По сути, швейный коворкинг — это просто швейная мастерская самообслуживания
По сути, швейный коворкинг — это просто швейная мастерская самообслуживания


Коворкинг представляет собой просторную комнату в которой установлены восемь рабочих мест со швейными машинками различной степени сложности, включая оверлоки, распошивальные машины для трикотажа и вязаных вещей.


В центре зала размещен большой раскроечный стол, в углу — примерочная, у окна стоит гладильная доска со специальным утюгом для профессионального отпаривания.


Если дорогую швейную машину может купить каждый, у кого на это найдутся деньги, то поставить большой стол для раскроя в обычной квартире просто негде, считает Галина
Если дорогую швейную машину может купить каждый, у кого на это найдутся деньги, то поставить большой стол для раскроя в обычной квартире просто негде, считает Галина


Час работы в коворкгинге обойдется в 250 рублей, целый день — 750 рублей, а абонемент на месяц будет стоить 6000 рублей. Кроме возможности воспользоваться любым видом техники, коворкинг предлагает консультации и помощь при раскрое и непосредственно при шитье.


Коворкинг создала Галина Светлова, которая, по её словам, увлекается швейным ремеслом с детства. До появления «Шью легко» она работала по частным заказам. Партнёром в этом бизнесе стал её супруг, который работает в сфере связи и захотел «сбежать из офиса».


Специальная станция для профессионального отпаривания
Специальная станция для профессионального отпаривания


Идею предприятия Галина подсмотрела у французов, прочитав несколько лет назад о работающем в Париже «швейном кафе». Начав изучать вопрос, она выяснила, что подобное заведение уже работает в Калининграде. Там оно тоже называется «кафе», однако хозяева калининградского предприятия, по словам Галины, жалуются на то, что к ним слишком часто приходят люди, которые хотят просто посидеть с чашкой кофе, а не затем, чтобы заняться швейным делом.


Галина Светлова считает одним из конкурентных преимуществ своего предприятия качество и разнообразие оборудования
Галина Светлова считает одним из конкурентных преимуществ своего предприятия качество и разнообразие оборудования


По мнению создателей швейного коворкинга, их предприятие может быть полезным и тем, кто хочет научиться шить, и тем, кому нужно выполнить на машинке какую-то конкретную работу. Преимуществом коворкинга по сравнению с покупкой собственной швейной машинки Светлова считает возможность сразу использовать достаточно дорогую технику с большим количеством функций. Так, установленные в кворкинге программируемые машины стоят порядка 25 тысяч рублей, распошивальные машины — в районе 30 тысяч рублей, оверлоки — больше 20 тысяч рублей


В коворкинге можно найти и профессиональную литературу
В коворкинге можно найти и профессиональную литературу


Корреспондент НГС не смог найти информации о других работающих в Новосибирске швейных коворкингах. Косвенными конкурентами предприятия можно считать, с одной стороны, всевозможные курсы кройки и шитья, с другой — небольшие швейные мастерские, предлагающие простые операции (вроде подшива брюк) по цене, сопоставимой с минимальной стоимостью услуг «Шить легко».


Под коворкингом понимают оборудованное пространство, в котором любой желающий может прийти и арендовать всего одно рабочее место. Как правило, коворкинги не просто сдают в аренду стул и стол, но и пытаются создать некое сообщество специалистов, которые бы могли общаться и обмениваться идеями. Первый новосибирский коворкинг открылся в 2012 году, а уже к 2015 году НГС смог набрать такого рода предприятий на целый фоторепортаж.

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