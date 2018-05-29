Маленькие звёзды: голосистые школьницы из Новосибирска едут на «Детское Евровидение»

Певицы из группы Dodostar (слева направо): Виктория Николаева, Елизавета Сметанникова, Алиса Миненко и Мадина Арефьева

Певицы-школьницы из новосибирской группы Dodostar едут на российский финал «Детского Евровидения – 2018» в Крым — они будут петь композицию «Послушай», которую написал сибирский композитор.







Участницы группы Dodostar — Елизавета Сметанникова (9 лет), Виктория Николаева (8 лет), Мадина Арефьева (11 лет) и Алиса Миненко (11 лет). Все девочки занимаются вокалом по несколько лет в новосибирском продюсерском центре «Папины дети», рассказал корреспонденту НГС отец одной из певиц Алексей Сметанников.







«Лиза ещё до школы начала заниматься музыкой. Она была всегда девочкой артистичной, ей всегда нравилось танцевать, петь, в четыре года она выиграла конкурс стихов в детском саду, потом участвовала в городском конкурсе стихов. Мы решили поддержать её», — рассказал отец Елизаветы.





Девочки выступали на городских площадках Новосибирска, а сейчас поедут петь в «Артек»





По словам педагога по вокалу Анны Маляш, все участницы группы готовы к выступлению с песней «Послушай», которую они будут петь 3 июня на российском финале «Детского Евровидения – 2018» в крымском центре «Артек». До этого выступления Dodostar уже прошла предварительный отбор в Москве.







Песню «Послушай» написал для конкурса руководитель центра «Папины дети», композитор Сергей Баяндин.











«Они хорошо держатся на сцене для своих лет — они раскрепощённые, натренированные, у них очень часто концерты», — отметила Анна Маляш.







Алексей Сметанников добавил, что участницы группы каждый день занимаются вокалом и хореографией — певицы и команда поддержки поедут в Крым в пятницу, 1 июня.





Сейчас на официальном сайте «Детского Евровидения» уже идёт голосование за песни — у новосибирских певиц 11 конкурентов.







Ранее воспитанница Анны Маляш, 13-летняя школьница Дайя Борисова из Новосибирска, попала в шоу Первого канала «Голос.Дети». В марте 2018 года она появилась в эфире пятого сезона с песней «Blu Cantrell — Hit 'Em Up Style» и оказалась в команде Басты по итогам слепых прослушиваний.

