Сибирячка попала в травмпункт с ожогом ягодиц после поездки на такси

В службе такси не нашли подтверждений тому, что на заднем сиденье машины была разлита едкая жидкость
В службе такси не нашли подтверждений тому, что на заднем сиденье машины была разлита едкая жидкость

Жительница Новосибирска получила серьёзный химический ожог ягодицы — её муж утверждает, что это произошло во время поездки на заднем сиденье такси.


«Что они там возят на задних сиденьях, я не знаю, чтобы получить ожог второй степени. Кожа сгорела прям до мяса: язвы <…> такие круглые <…> — красное мясо пятнами», — описал ситуацию муж пострадавшей женщины Александр Казаченко.


По словам мужчины, сегодня в десятом часу утра ему, его жене и сыну нужно было доехать из «Родников» к дому на Ипподромской, 75, а потом уже он один должен был продолжить поездку до автосервиса на Фабричной. Семья вызвала такси «Лидер» — за пассажирами приехал белый Volkswagen Passat. Александр сел впереди, члены его семьи заняли задние сиденья.


Пассажирка почувствовала, что села на что-то мокрое, и сдвинулась в сторону. О произошедшем она сообщила водителю. Тот удивился, а потом предположил, что намочить сиденье мог маленький ребёнок, который ехал в такси до этого, утверждает Александр Казаченко.


По его словам, спустя несколько минут супруга начала чувствовать жжение. После выхода из машины она быстро побежала в квартиру, а позже попросила мужа привезти другие брюки — прежние ей пришлось застирать.


«Я, знаете, съездил за запасными брюками, бельём домой. Приехал туда — ну думал там что-то красненькое просто [на ягодице] будет, а как увидел там кровавое месиво, так я вот и начал разбираться: и звонить им (в такси «Лидер». — О.Х.), и в травмпункт поехали сразу», — рассказал Александр Казаченко.


В травмпункте пострадавшей поставили диагноз «химический ожог второй степени». По словам мужчины, сейчас его жена не может сидеть на обожжённой ягодице, а он сам не исключает, что семье придётся подать в суд на «Лидер» и потребовать у них компенсацию.


Муж пострадавшей женщины утверждает, что она обожгла ягодицу на заднем сиденье такси
Муж пострадавшей женщины утверждает, что она обожгла ягодицу на заднем сиденье такси


В службе заказа такси «Лидер» корреспонденту НГС подтвердили, что к ним действительно поступила жалоба на водителя Volkswagen Passat 2003 года выпуска. Но сведения о нарушениях в его работе не подтвердились.


«После обращения клиента в службу качества — а он обратился <…> в 12 часов дня, на него (водителя. — О.Х.) было составлено замечание. После этого ему закрыли выход на линию. Он подъехал в офис, осмотрели автомобиль — в автомобиле сиденья абсолютно целые, абсолютно сухие. Никаких видимых повреждений, выцветших пятен — ничего не было», — прокомментировал ситуацию менеджер по работе с водителями Юрий Казаченко, добавив, что после проверки таксист смог продолжить работу.


Недовольные пассажиры из Новосибирска нередко подают в суд на перевозчиков, услуги которых их не устроили. Так, в прошлом году женщина-инвалид отсудила компенсацию морального вреда за грубое поведение кондуктора троллейбуса №8. А ранее ещё одна горожанка добилась компенсации от перевозчика после того, как кондуктор автобуса №79 избила её платежным терминалом

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