Лето начнётся по-летнему: синоптики рассказали о погоде в первый день июня

Днём 1 июня температура поднимется до  +21...+23 градуса
Днём 1 июня температура поднимется до +21...+23 градуса

Новосибирские синоптики рассказали о прогнозе на ближайшие три дня — сегодня, 30 мая, и через день, 1 июня, температура превысит 20 градусов.


«Мы ждём довольно комфортную погоду, но, к сожалению, неустойчивую. Циклон за циклоном будет смещаться через Новосибирск и Новосибирскую область, ветер будет свежий с перерывами», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Идущий в город циклон начал зарождаться вчера, 29 мая, над районами Аральского моря и теперь смещается через север Казахстана на юг Омской области, уже к сегодняшнему вечеру он придёт на юго-запад Новосибирской области.


На 30 мая днём синоптики ожидают погоду без осадков, но вечером возможен небольшой дождь. Скорость ветра днём составит 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днём 21–23 градуса тепла.


В четверг, 31 мая, ожидается небольшой дождь, днём — местами умеренный дождь, гроза. Ночью ветер северо-западный, днём — юго-западный со скоростью 5–10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +9...+11, днём +14...+16 градусов.


Прогноз на 1 июня: без осадков, ветер будет дуть юго-западный, ночью 4–9 м/с, днём 6–11 м/с. Температура ночью +8...+10 градусов, днём +21...+23 градуса.

Прочтений: 7498
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено