Лето начнётся по-летнему: синоптики рассказали о погоде в первый день июня

Днём 1 июня температура поднимется до +21...+23 градуса

Новосибирские синоптики рассказали о прогнозе на ближайшие три дня — сегодня, 30 мая, и через день, 1 июня, температура превысит 20 градусов.







«Мы ждём довольно комфортную погоду, но, к сожалению, неустойчивую. Циклон за циклоном будет смещаться через Новосибирск и Новосибирскую область, ветер будет свежий с перерывами», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Идущий в город циклон начал зарождаться вчера, 29 мая, над районами Аральского моря и теперь смещается через север Казахстана на юг Омской области, уже к сегодняшнему вечеру он придёт на юго-запад Новосибирской области.







На 30 мая днём синоптики ожидают погоду без осадков, но вечером возможен небольшой дождь. Скорость ветра днём составит 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днём 21–23 градуса тепла.





В четверг, 31 мая, ожидается небольшой дождь, днём — местами умеренный дождь, гроза. Ночью ветер северо-западный, днём — юго-западный со скоростью 5–10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +9...+11 , днём +14...+16 градусов.





