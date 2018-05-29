Крупный застройщик купил аварийный дом в «Родниках» за 1,7 миллиона

Участок, который продали с торгов в мае, станет частью территории нового комплекса

Компания «ВейкПарк», которая входит в ГК «Стрижи», получила на торгах участок с аварийным домом на улице Декоративный питомник, 19 в Заельцовском районе Новосибирска — результаты аукциона, прошедшего в конце прошлой недели, опубликованы на сайте torgi.gov.ru.







Площадь участка с домом — чуть больше 3 тысяч кв. м, на нём находится всего один дом по адресу Декоративный питомник, 19. «ВейкПарк» оказался единственным участником торгов, поэтому получил 5-летний договор на развитие территории по стартовой стоимости в 1,78 миллиона рублей.







По условиям проекта договора, расселить дом планируется к концу октября следующего года, а до конца 2022 года — завершить строительство нового здания на территории.







В конце прошлого года «ВейкПарк» также приобрёл с торгов соседние участки с пятью аварийными домами. Как тогда рассказывал гендиректор группы «Стрижи» Игорь Белокобыльский, эта территория станет продолжением уже построенного по соседству комплекса «Северная корона».







Как рассказали в компании, сейчас ведётся работа над концепцией и проектом, завершить её планируют к концу этого года или к началу следующего. «Проекта как такового нет, он в работе», — подчеркнули в компании.







Ещё один участок с аварийными домами на прошлой неделе выкупил застройщик из Ижевска — он будет развивать территорию возле военного городка.

