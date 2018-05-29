Вход на станцию метро «Студенческая» закроют из-за ремонта

Точные сроки закрытия входа назовут позже

Новосибирский метрополитен закроет вход на станцию метро «Студенческая» со стороны ТЦ «Амстердам» ради того, чтобы его отремонтировать.





Информация о том, что метрополитен ищет подрядчика для ремонта входа № 3 на «Студенческой», появилась 28 мая на сайте госзакупок.







В документах аукциона сообщается, что победителю, в частности, нужно будет заменить облицовку стен и ступеней, обновить вывеску, поставить пандус, смонтировать двери. Электронный аукцион пройдёт 25 июня. Торги начнутся с максимальной цены контракта в 5,9 миллиона рублей. Закончить работу подрядчик должен до 30 октября 2018 года.







«Это ремонт капитальный. Вход, естественно, будет закрыт», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе метрополитена, пояснив, что точные сроки закрытия станут известны после проведения аукциона и заключения контракта.







Как следует из документов на сайте метрополитена, вход № 3 ведёт к улице Геодезической со стороны ТЦ «Амстердам».





В прошлом году из-за ремонта больше 4 месяцев не работал вход на станцию метро «Студенческая» со стороны главного корпуса НГТУ.