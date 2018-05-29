Вход на станцию метро «Студенческая» закроют из-за ремонта

Точные сроки закрытия входа назовут позже
Точные сроки закрытия входа назовут позже

Новосибирский метрополитен закроет вход на станцию метро «Студенческая» со стороны ТЦ «Амстердам» ради того, чтобы его отремонтировать.


Информация о том, что метрополитен ищет подрядчика для ремонта входа № 3 на «Студенческой», появилась 28 мая на сайте госзакупок.


В документах аукциона сообщается, что победителю, в частности, нужно будет заменить облицовку стен и ступеней, обновить вывеску, поставить пандус, смонтировать двери. Электронный аукцион пройдёт 25 июня. Торги начнутся с максимальной цены контракта в 5,9 миллиона рублей. Закончить работу подрядчик должен до 30 октября 2018 года.


«Это ремонт капитальный. Вход, естественно, будет закрыт», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе метрополитена, пояснив, что точные сроки закрытия станут известны после проведения аукциона и заключения контракта.


Как следует из документов на сайте метрополитена, вход № 3 ведёт к улице Геодезической со стороны ТЦ «Амстердам».


В прошлом году из-за ремонта больше 4 месяцев не работал вход на станцию метро «Студенческая» со стороны главного корпуса НГТУ.

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