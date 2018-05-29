Новосибирцам начали приходить SMS о резком усилении ветра и грозах

В Новосибирске ветер будет значительно слабее, чем по области

Сегодня, 29 мая, новосибирское управление МЧС сделало SMS-рассылку об усилении ветра в регионе.







«Ночью 30 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 22 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112», — говорится в сообщении МЧС.







Эти метеоусловия ожидаются по районам области.





Тем не менее, по прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске ветер будет значительно слабее.





На вторую половину вторника, 29 мая, прогнозировался ветер скоростью 11–16 м/с. Ночью 30 мая будет дуть ветер скоростью 9–14 м/с, днём — 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.









Похожую рассылку в МЧС делают постоянно, например, новосибирцы получали предупреждения 18 мая.