Мать белой тигрицы из Новосибирского зоопарка стала чучелом в музее

Чучело из шкуры тигрицы делали 5 месяцев

В фонды московского Дарвиновского музея поступило чучело белой тигрицы Кали, которая умерла в Московском зоопарке в октябре 2017 года.





Тигрица Кали — мать белой тигрицы Заи, которая сейчас живёт в Новосибирском зоопарке. Чучело сделали в московской таксидермической мастерской «Авторские манекены» за пять месяцев.





«В 2017 году Кали исполнилось 20 лет, это очень преклонный возраст для тигра. После смерти тигрицы директор Московского зоопарка Светлана Владимировна Акулова приняла решение передать шкуру животного в дар Дарвиновскому музею на его 110-летний юбилей в знак дружбы и многолетнего сотрудничества», — рассказали в пресс-службе Дарвиновского музея.





Таксидермисты постарались сохранить «не только внешние черты, но и характер животного», отметили в музее.







«Традицию собирать экспонаты с аномальным окрасом заложил в 1907 году основатель нашего музея Александр Фёдорович Котс. Шанс встретить такое животное в дикой природе очень невелик — 1 к 10 000 . Поэтому мы особенно высоко ценим щедрый дар от зоопарка. Белая тигрица пополнит нашу коллекцию аберрантов, крупнейшую в России», — пояснили в пресс-службе музея.





После смерти тигрицы её шкуру в дар музею передала директор Московского зоопарка Светлана Акулова





Кали родилась 22 июня 1997 года в зоопарке Эскильстуна в Швеции, в Москву её привезли в 2004 году.







Тигрица дважды становилась мамой — в 2005-м и в 2008 году. Каждый раз она приносила по три котёнка. Все тигрята благополучно выросли и разъехались по разным зоопаркам — в Новосибирск, Екатеринбург, Ереван, двое уехали в Хайфу, ещё один — в ЮАР.





Тигрица Зая приехала из Москвы в Новосибирск в 2006 году, в пару к ней привезли тигра Зао из Франции. Первые детёныши у них появились в 2008 году. Всего в Новосибирском зоопарке на свет появилось 13 бенгальских тигрят.





В 2016 году новосибирские белые тигры стали родителями в четвёртый раз — у них родился тигрёнок Теодор.





Тигрица Зая, дочь тигрицы Кали, живёт в зоопарке с 2006 года



