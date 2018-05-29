Из ТЦ «Континент» на Троллейной эвакуировали людей
Днём 29 мая из торгового центра «Континент» на Троллейной в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.
Информация об этом инциденте появилась в соцсетях около 16:00.
«Эвакуация была, она прошла уже, людей запускаем обратно», — подтвердили корреспонденту НГС в торговом центре.
При этом причину эвакуации в ТЦ назвать отказались, порекомендовав обратиться за комментариями в центральный офис. Дозвониться до руководства сети торговых центров «Континент» корреспонденту НГС не удалось.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожарных на Троллейную никто не вызывал.
Минувшей ночью из здания № 29 на Красном проспекте эвакуировались двадцать человек — причиной паники стала загоревшаяся вытяжка в ресторане «IL Патио».
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова