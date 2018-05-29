Проезд на маршрутке от облбольницы подорожает сразу на 5 рублей

Цена за проезд подорожает на 5 рублей 
Цена за проезд подорожает на 5 рублей 

С 23 июня подорожает проезд в новосибирской маршрутке № 330 — цену поднимут сразу с 38 до 43 рублей.


Фото объявления о скором повышении тарифа в редакцию НГС прислала пассажирка маршрутки. 


Индивидуальный предприниматель Валентина Шестакова подтвердила корреспонденту НГС повышение тарифа. «На это есть обоснованные причины. Цены на запчасти выросли, бензин на наших заправках растёт, как грибы после дождя. Это вынужденная мера, чтобы нам просто не остановить транспорт», — рассказала Шестакова.


Маршрутка № 330 ходит от остановки «Областная больница» по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска до посёлка Криводановка.


Сегодня НГС сообщал, что цены на самый популярный бензин 92-й марки сегодня обновили исторический рекорд — теперь он стоит в среднем больше 40 рублей за литр.

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