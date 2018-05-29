Проезд на маршрутке от облбольницы подорожает сразу на 5 рублей
С 23 июня подорожает проезд в новосибирской маршрутке
Фото объявления о скором повышении тарифа в редакцию НГС прислала пассажирка маршрутки.
Индивидуальный предприниматель Валентина Шестакова подтвердила корреспонденту НГС повышение тарифа. «На это есть обоснованные причины. Цены на запчасти выросли, бензин на наших заправках растёт, как грибы после дождя. Это вынужденная мера, чтобы нам просто не остановить транспорт», — рассказала Шестакова.
Маршрутка
Сегодня НГС сообщал, что цены на самый популярный бензин 92-й марки сегодня обновили исторический рекорд — теперь он стоит в среднем больше 40 рублей за литр.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Иван Жежер
Фото предоставлено Анастасией Юдиной