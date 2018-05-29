Строительный холдинг из Удмуртии купил три барака в Новосибирске

Три дома находятся вблизи комплекса памятников в военном городке

Крупный застройщик из Ижевска, группа «Талан», выиграл торги на право развития 1,73 га в военном городке на улице Тополёвой в Октябрьском районе Новосибирска. Аукцион прошёл в конце прошлой недели, его результаты опубликованы на сайте torgi.gov.ru.







Три дома в районе военного городка по адресу улица Тополёвая, 28, 29 и 30 определили под снос в начале года. Все они признаны аварийными в 2015-м и 2017 годах.







Стоимость договора была определена в 26,3 миллиона рублей. На торги было подано две заявки: от компании «Талан-Ростов-на-Дону», зарегистрированной в столице Удмуртии Ижевске, и «Краснообск.Монтажспецстрой», но новосибирский застройщик свою заявку отозвал. «Талан-Ростов-на-Дону» получил право на развитие территории как единственный участник по начальной цене договора.







По проекту договора победитель торгов должен до конца 2020 года приобрести и передать городу квартиры для переезда жителей аварийных домов и выкупить те квартиры, которые сегодня находятся в частной собственности. К концу октября 2025 года на их месте должны появиться новостройки.







Группа «Талан», в которую входит «Талан-Ростов-на-Дону», не впервые пытается зайти на новосибирский рынок: в марте одна из компаний холдинга, «Талан-Регион-7», участвовала в торгах на право развития территории у метро «Маршала Покрышкина», но проиграла новосибирской компании «АкадемИнвест».







Группой руководит Константин Макаров, большая часть компаний её структуры зарегистрирована в Ижевске. По информации официального сайта «Талан», холдинг ведёт строительство жилья в Ижевске, Перми, Набережных Челнах, Уфе, Твери и Тюмени. Получить информацию о планах компании в Новосибирске корреспонденту НГС к моменту публикации заметки не удалось.

