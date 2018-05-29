В Новосибирске нашли куклу, сделанную 70 лет назад

Самая старая на экспозиции кукла Катя (слева) — 1949 года выпуска
Самая старая на экспозиции кукла Катя (слева) — 1949 года выпуска

Новосибирцам показали уникальные старинные игрушки на выставке «Территория детства», которая открылась в Центре истории развития Ленинского района.


«Выставка посвящена всему, что связано с советским детством, и состоит она из трёх взаимосвязанных частей. [В первой] мы рассказываем о детских садах Кировского, как он тогда назывался, а ныне Ленинского района. Представлены фотографии, альбомы, воспоминания. Вторая часть выставки — экспонаты, которые предоставили жители нашего района: одежда, кроватки, погремушки, <…> игрушки, игры, книжки… Третья часть выставки — фотографии детей с игрушками, детей в детских садах», — рассказала корреспонденту НГС руководитель центра Марина Мерзлякова.


Большинство экспонатов и детских фотографий — из личных коллекций жителей района. Самые интересные, как заметила Мерзлякова, это куклы 1940–1950-х годов, выполненные из папье-маше и отреставрированные специалистами центра. 


Самый старый экспонат — кукла Катя 1949 года. 


На экспозиции есть и сюжетные сцены, например кукольное чаепитие. Всего на выставке представлено более 110 экспонатов.


На выставке показаны как документы и фотографии советских детских садов, так и всевозможные игрушки той эпохи
На выставке показаны как документы и фотографии советских детских садов, так и всевозможные игрушки той эпохи


Всего на выставке около 110 экспонатов
Всего на выставке около 110 экспонатов


Игрушечный холодильник
Игрушечный холодильник


Отдельный фрагмент экспозиции: всевозможные игрушечные машинки
Отдельный фрагмент экспозиции: всевозможные игрушечные машинки


Среди экспонатов оказались отдельные части от старинных погремушек
Среди экспонатов оказались отдельные части от старинных погремушек


На выставку попали и детские музыкальные инструменты
На выставку попали и детские музыкальные инструменты


Одной из композиций в центре стало кукольное чаепитие
Одной из композиций в центре стало кукольное чаепитие


Выставка «Территория детства» проходит в Центре истории развития Ленинского района на улице Пархоменко, 8 с 10:00 до 19:00 до сентября. Вход свободный.


Недавно НГС рассказал, как две жительницы Новосибирска обратились к теме детского творчества и стали шить по детским рисункам оригинальные куклы

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