На площади Станиславского нашли труп (обновлено)
Днём 29 мая на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска, предположительно, от инфаркта скончался мужчина.
Фотографию с места инцидента в редакцию НГС прислал читатель около 13:25 — на фото рядом с телом мужчины стоит экипаж ДПС.
«Это не ДТП, предположительно, у человека случился инфаркт. Смерть наступила не в результате ДТП», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По словам Савченкова, сейчас на месте работают сотрудники полиции. Все детали произошедшего выясняются.
После публикации в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что мужчина был за рулём, когда ему стало плохо.
«Несчастный случай. Водителю стало плохо, он остановился, вышел из машины и умер. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Скорее всего, стало плохо с сердцем», — пояснили в пресс-службе ведомства.
22 мая в микрорайоне «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска нашли труп мужчины: он скончался в результате сердечного приступа.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС