На площади Станиславского нашли труп (обновлено)

По информации читателей, инцидент произошёл у дома № 29 на улице Титова

Днём 29 мая на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска, предположительно, от инфаркта скончался мужчина.







Фотографию с места инцидента в редакцию НГС прислал читатель около 13:25 — на фото рядом с телом мужчины стоит экипаж ДПС.





«Это не ДТП, предположительно, у человека случился инфаркт. Смерть наступила не в результате ДТП», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По словам Савченкова, сейчас на месте работают сотрудники полиции. Все детали произошедшего выясняются.





После публикации в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что мужчина был за рулём, когда ему стало плохо.





«Несчастный случай. Водителю стало плохо, он остановился, вышел из машины и умер. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Скорее всего, стало плохо с сердцем», — пояснили в пресс-службе ведомства.





22 мая в микрорайоне «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска нашли труп мужчины: он скончался в результате сердечного приступа.