Битва танкистов, салют и концерт: в мэрии Новосибирска рассказали о праздновании Дня города

Вечером 24 июня новосибирцев ждёт впечатляющий фейерверк из Первомайского сквера. На фото — праздничный салют на День города в 2017 году
Вечером 24 июня новосибирцев ждёт впечатляющий фейерверк из Первомайского сквера. На фото — праздничный салют на День города в 2017 году

В мэрии раскрыли планы на День города — новосибирцев ждёт много фейерверков, фестивалей и даже новая озвучка с поздравлениями на общественном транспорте.


Основные мероприятия пройдут в воскресенье, 24 июня. Как рассказала сегодня начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова на заседании в городской администрации, праздник начнётся с торжественного развода полиции, массовой зарядки и концертов на площади Ленина и закончится фейерверком из Первомайского сквера.


Больше всего мероприятий, по предварительной программе, пройдёт на обновлённой Михайловской набережной: здесь также пройдут концерты, в том числе музыкантов, связанных с Новосибирском, — группы «Калинов мост» и Мити Фомина. 


В парке «Городское начало» на одной из опор железнодорожного моста установят памятный знак в честь 125-летия города и устроят традиционный фестиваль фейерверков.


Праздновать юбилей Новосибирска начнут с 22 июня, когда в городе пройдёт Форум Мира и официальные программы с гостями праздника из разных городов. А 23 июня в разных местах города пройдут спортивные турниры, в том числе по компьютерной игре World Of Tanks, по экстремальным видам спорта, военно-исторические игры, а также концерты, KFC-баттл, опен-эйр симфонического оркестра, фестиваль уличного искусства, единый городской выпускной и другие мероприятия. В то же время на улице Ленина откроется гастрономический фестиваль. 


Сам город к празднику оформят в концепции «Это ново», который придумали ещё в 2016 году. Кроме того, в трамвае № 13 планируют обновить аудиосопровождение — добавить к озвучиванию остановок историческую справку о каждой из них, а один из поездов метро оформить фотографиями Славы Степанова. 


Праздничную программу ещё доделывают — готовую представят в скором времени. Пока же она напоминает программу прошлого Дня города.

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