Большевистская в отключке: на загруженной улице надолго погаснут светофоры

Плановое отключение электричества затронет светофоры у остановки «Мелькомбинат»
Плановое отключение электричества затронет светофоры у остановки «Мелькомбинат»

Сегодня, 30 мая, на шесть часов перестанут работать светофоры на улице Большевистской в районе мелькомбината в Октябрьском районе Новосибирска.


Светофоры отключат из-за ремонтных работ.


«С 10:00 до 16:00 не будут работать светофоры из-за аварийной замены кабеля. Будут проводиться ремонтно-восстановительные работы», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Вчера на семь часов погасли светофоры возле «Сан Сити»: причиной стало плановое отключение электричества.

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