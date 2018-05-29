В Новосибирском зоопарке поселились эксклюзивные обезьяны из Германии

Новые обитатели приехали в зоопарк из Германии
Новые обитатели приехали в зоопарк из Германии

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию приматов: в нём поселились белолицые саки.


Молодую пару саки зоопарк получил из Германии. Самец и самка хорошо перенесли дорогу и быстро освоились на новом месте.


«Это вид приматов редко встречается в зоологических парках. В России в настоящее время саки нет больше нигде», — сообщили в Новосибирском зоопарке.


Сейчас посетители зоопарка уже могут увидеть новых обитателей: мохнатые обезьяны поселились в павильоне для мелких приматов и пингвинов.


В зоопарке уточнили, что представителей этого вида отличают небольшие размеры. Вес взрослой особи — не больше 2 кг. Шерсть на туловище и хвосте у них чёрная, но морду обрамляют светлые волосы.


Ни в одном зоопарке России таких животных больше нет
Ни в одном зоопарке России таких животных больше нет


Молодая пара обезьян уже освоилась на новом месте
Молодая пара обезьян уже освоилась на новом месте


Также в Новосибирском зоопарке недавно поселился китайский горал, занесённый в международную Красную книгу. Молодой самец прилетел в Новосибирск из Парижа. 

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