В Новосибирском зоопарке поселились эксклюзивные обезьяны из Германии
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию приматов: в нём поселились белолицые саки.
Молодую пару саки зоопарк получил из Германии. Самец и самка хорошо перенесли дорогу и быстро освоились на новом месте.
«Это вид приматов редко встречается в зоологических парках. В России в настоящее время саки нет больше нигде», — сообщили в Новосибирском зоопарке.
Сейчас посетители зоопарка уже могут увидеть новых обитателей: мохнатые обезьяны поселились в павильоне для мелких приматов и пингвинов.
В зоопарке уточнили, что представителей этого вида отличают небольшие размеры. Вес взрослой особи — не больше 2 кг. Шерсть на туловище и хвосте у них чёрная, но морду обрамляют светлые волосы.
Также в Новосибирском зоопарке недавно поселился китайский горал, занесённый в международную Красную книгу. Молодой самец прилетел в Новосибирск из Парижа.
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Ольга Химелевская
Фото Андрея Полякова