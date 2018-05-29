На Бердском шоссе столкнулись КАМАЗ и «Шевроле»: пострадал один человек

На месте аварии работали врачи скорой помощи
На месте аварии работали врачи скорой помощи

Днём 29 мая на пересечении Бердского шоссе под Новосибирском столкнулись автомобиль Chevrolet и КАМАЗ — водителя «Шевроле» увезли врачи скорой помощи.


ДТП случилось около 11:00 недалеко от остановки «посёлок Новый».


«Chevrolet двигался в сторону Новосибирска прямо, КАМАЗ из Академгородка поворачивал налево, в посёлок Новый. При повороте КАМАЗ не пропустил встречный автомобиль Chevrolet, произошло столкновение», — описывают ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в столкновении пострадал водитель «Шевроле»: он ударился головой о лобовое стекло. После аварии его увезли врачи скорой помощи. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.


Корреспондент НГС направил запрос в автоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать о деталях и обстоятельствах аварии.


Водитель «Шевроле» ударился головой о лобовое стекло
Водитель «Шевроле» ударился головой о лобовое стекло


На прошлой неделе на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска автомобиль «Хонда» вылетел в кювет: пострадали четыре человека

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