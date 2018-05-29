На Бердском шоссе столкнулись КАМАЗ и «Шевроле»: пострадал один человек

На месте аварии работали врачи скорой помощи

Днём 29 мая на пересечении Бердского шоссе под Новосибирском столкнулись автомобиль Chevrolet и КАМАЗ — водителя «Шевроле» увезли врачи скорой помощи.







ДТП случилось около 11:00 недалеко от остановки «посёлок Новый».





«Chevrolet двигался в сторону Новосибирска прямо, КАМАЗ из Академгородка поворачивал налево, в посёлок Новый. При повороте КАМАЗ не пропустил встречный автомобиль Chevrolet, произошло столкновение», — описывают ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, в столкновении пострадал водитель «Шевроле»: он ударился головой о лобовое стекло. После аварии его увезли врачи скорой помощи. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.





Корреспондент НГС направил запрос в автоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать о деталях и обстоятельствах аварии.





Водитель «Шевроле» ударился головой о лобовое стекло





На прошлой неделе на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска автомобиль «Хонда» вылетел в кювет: пострадали четыре человека.