Рекорд взят: цена самого популярного бензина в Новосибирске превысила 40 рублей
Средняя стоимость литра самого ходового 92-го бензина на заправках Новосибирска перевалила за психологически важную отметку в 40 рублей — сегодня, 29 мая, цена этого топлива превысила этот рубеж на 5 копеек.
По данным сервиса «Яндекс», сегодня, 29 мая, средневзвешенная цена бензина АИ-92 достигла 40,05 рубля. Бензин АИ-95 в среднем стоит 42,90 рубля, дизтопливо — 45 рублей.
Сегодня утром «Газпромнефть» на своих АЗС продавала эту марку топлива по 40,35 рубля. Заправки «Лукойл» предлагали 92-й по 42,35 рубля. Бюджетная сеть заправок «Энергия» продает АИ-92 по 40,15 рубля. Топливо марки АИ-95 вплотную подобралось к 45 рублям: «Лукойл» — 45,20 рубля, «Газпромнефть» — 43,20 рубля, «Энергия» — 43,00 рубля.
Ещё вчера вечером на бюджетных автоматизированных заправках «Газпромнефти» можно было купить литр 92-го по цене 39,85 рубля.
В течение всей весны цены на бензин резко росли — такой динамики на стоимость топлива не наблюдалось с 2011 года. На прошлой неделе в Правительстве России решили снизить акцизы на топливо не позднее 1 июля 2018 года — тем не менее, власти признали, что это не приведет к удешевлению бензина, а лишь поможет сдержать цены на него.
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Дмитрий Косенко
Фото из архива НГС (1), автора (2-4), Михаила Руднева (5)