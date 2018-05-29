Рекорд взят: цена самого популярного бензина в Новосибирске превысила 40 рублей

«Яндекс» подсчитал, что заправить 92-м бензином по цене меньше 40 рублей за литр в Новосибирской области уже почти невозможно

Средняя стоимость литра самого ходового 92-го бензина на заправках Новосибирска перевалила за психологически важную отметку в 40 рублей — сегодня, 29 мая, цена этого топлива превысила этот рубеж на 5 копеек.





По данным сервиса «Яндекс», сегодня, 29 мая, средневзвешенная цена бензина АИ-92 достигла 40,05 рубля. Бензин АИ-95 в среднем стоит 42,90 рубля, дизтопливо — 45 рублей.







Сегодня утром «Газпромнефть» на своих АЗС продавала эту марку топлива по 40,35 рубля. Заправки «Лукойл» предлагали 92-й по 42,35 рубля. Бюджетная сеть заправок «Энергия» продает АИ-92 по 40,15 рубля. Топливо марки АИ-95 вплотную подобралось к 45 рублям: «Лукойл» — 45,20 рубля, «Газпромнефть» — 43,20 рубля, «Энергия» — 43,00 рубля.







«Газпромнефть» на Объединения, 61. Фото сделано утром 29 мая





«Лукойл» на Курчатова, 20. Фото сделано утром 29 мая





«Энергия» на Тайгинской, 18. Фото сделано утром 29 мая





Ещё вчера вечером на бюджетных автоматизированных заправках «Газпромнефти» можно было купить литр 92-го по цене 39,85 рубля.





Автоматизированная заправка «Газпромнефти» на Фрунзе, 222 — на ней вечером 28 мая бензин АИ-92 стоил 39,85 рубля за литр





В течение всей весны цены на бензин резко росли — такой динамики на стоимость топлива не наблюдалось с 2011 года. На прошлой неделе в Правительстве России решили снизить акцизы на топливо не позднее 1 июля 2018 года — тем не менее, власти признали, что это не приведет к удешевлению бензина, а лишь поможет сдержать цены на него.