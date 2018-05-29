Даже УАЗ не проедет: дорога под Новосибирском превратилась в грязное месиво
Накануне, 28 мая, на дороге под Новосибирском застрял УАЗ — автомобиль простоял в грязи около 14 часов, пока его не вытащили.
Автомобиль застрял в 18:00 в 200 метрах от деревни Комаровка под Новосибирском — на нём местные жители отправились на соседнюю станцию за продуктами.
«Это уазик моего зятя. Это было в районе 6 вечера вчера. Он ночь простоял там — зять машину бросил. Сегодня около 8 часов утра его вытащили джипы. Я сейчас с братом разговаривала — он говорит, что вчера глину, которую намесили — они её сдвинули. Но бесполезно — проваливается дорога», — рассказала корреспонденту НГС читательница Наталья Фетисова.
Женщина подчеркнула, что в деревне живут её родители и дорога, которая идёт от города к Комаровке, постоянно в плохом состоянии.
«Дороги нет вообще — её смыло. Фанеры, мусор кидают, чтобы маленько могли проехать. А сейчас эти дожди — вообще всё колом встало», — описала ситуацию Фетисова.
В конце апреля НГС рассказывал о ситуации с другой сильно размытой дорогой — возле детского сада
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Елена Громкова
Видео предоставлено читательницей
Скриншот видео