Даже УАЗ не проедет: дорога под Новосибирском превратилась в грязное месиво

Увязший УАЗ простоял в грязи больше 12 часов

Накануне, 28 мая, на дороге под Новосибирском застрял УАЗ — автомобиль простоял в грязи около 14 часов, пока его не вытащили.





Автомобиль застрял в 18:00 в 200 метрах от деревни Комаровка под Новосибирском — на нём местные жители отправились на соседнюю станцию за продуктами.





«Это уазик моего зятя. Это было в районе 6 вечера вчера. Он ночь простоял там — зять машину бросил. Сегодня около 8 часов утра его вытащили джипы. Я сейчас с братом разговаривала — он говорит, что вчера глину, которую намесили — они её сдвинули. Но бесполезно — проваливается дорога», — рассказала корреспонденту НГС читательница Наталья Фетисова.





Женщина подчеркнула, что в деревне живут её родители и дорога, которая идёт от города к Комаровке, постоянно в плохом состоянии.





«Дороги нет вообще — её смыло. Фанеры, мусор кидают, чтобы маленько могли проехать. А сейчас эти дожди — вообще всё колом встало», — описала ситуацию Фетисова.







