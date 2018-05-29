Власти запретят парковку на улице, где живёт мэр

Парковку запретят с 25 июня

Власти запретят останавливаться на части улицы Галущака в Заельцовском районе Новосибирска.







«С 25 июня запрещается остановка транспорта на улице Галущака в районе дома № 4 (на протяжении 50 метров) и дома № 11 (на протяжении 60 метров)», — рассказали в пресс-центре мэрии.





На участке поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». По информации пресс-центра мэрии, решение о запрете остановки на этом участке улицы принято после обращений от местных жителей.





«Это сделано в целях обеспечения безопасности движения транспорта и беспрепятственного проезда спецтранспорта МЧС и аварийных служб», — объяснили в мэрии.





О том, что одним из жителей улицы Галущака является мэр Новосибирска Анатолий Локоть, НГС писал ещё в 2016 году — тогда его соседи откровенно рассказали, каково жить рядом с главой города, и показали надписи в его лифте.





Парковку запретили после обращений местных жителей





В сентябре прошлого года мэрия уже запретила машинам останавливаться на нескольких участках дорог в Кировском, Октябрьском, Железнодорожном и Заельцовском районах. А в октябре не разрешили парковаться возле здания дорожной службы на Фрунзе и около Ленинского суда.

