Разметка на траве появилась у трассы под Новосибирском. Дорожники нашли этому объяснение

Размеченную траву заметили примерно в 100 километрах от Новосибирска в сторону Омска

Новосибирцев возмутила разметка на траве, которая появилась 28 мая на трассе Новосибирск — Омск: в территориальном управлении автомобильных дорог объяснили это настройкой оборудования.







Белые полосы на траве заметил подписчик паблика «АСТ-54». «По техническому регламенту разметочная машина, находящаяся в полевых условиях, вынуждена производить настройку аппаратуры на обочинах, — объяснили корреспонденту НГС в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области. — Систему перед выездом на линию нужно обязательно апробировать, обеспечить настройку пистолета перед нанесением разметки на проезжей части дороги. Также нужно выполнить промывку системы трубопровода, чтобы избежать некачественной линии разметки на покрытии. Эта операция выполняется ежедневно».







В ведомстве уточнили, что нанесённая на обочине разметка устраняется автогрейдером либо смывается после первого дождя. «И ни в коем случае не влияет на условия безопасности дорожного движения», — подчеркнули в ТУАД.







Весной автомобилисты заметили разметку с дополнительной полосой — до начала июня такая разметка появится на всех областных трассах.