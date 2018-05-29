Новосибирский спортсмен возглавил Олимпийский комитет России

Ранее Станислав Поздняков был первым вице-президентом Олимпийского комитета России
Ранее Станислав Поздняков был первым вице-президентом Олимпийского комитета России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков стал президентом Олимпийского комитета России, сообщает ТАСС во вторник, 29 мая. Александр Жуков, возглавлявший ОКР с 2010 года, принял решение не участвовать в выборах.


Конкурентом Позднякова в борьбе за пост был также известный олимпиец — четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.


До этого Поздняков занимал должность первого вице-президента Олимпийского комитета России. В середине мая на пост главы ОКР его выдвинули 17 общероссийских спортивных федераций, 11 Олимпийских советов, две Олимпийских академии и пять общественных организаций.


Во время выступления на Олимпийском собрании Станислав Поздняков предложил увеличить число антидопинговых мероприятий для спортивных федераций.


«Мы планируем формировать для ОСФ разнообразные площадки регулярного обмена опытом и повышения уровня антидопинговой культуры среди спортсменов и их окружения. 


Это могут быть семинары, форумы, ориентированные на аудитории различных возрастов. Будем работать над реализацией целевых проектов для ОСФ и национальных федераций других стран по видам спорта "высокого риска"», — цитирует Позднякова ТАСС.


Станислав Поздняков родился в Новосибирске в сентябре 1973 года. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Работал в областном Совете депутатов четвёртого созыва. 


В 2008 году стал государственным тренером сборной России по фехтованию, в 2009 году — первым вице-президентом Федерации фехтования России, в 2016 году — президентом Европейской конфедерации фехтования. С 2016 года работает первым вице-президентом Олимпийского комитета России. Руководил российской делегацией спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

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