Пропавший на «Снегирях» подросток нашёлся через две недели
В Новосибирске завершились поиски 15-летнего Алексея Кидярова, который пропал 14 мая на «Снегирях».
О том, что школьник нашёлся, сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» утром 29 мая.
«Его на массиве встретила мама. Когда мы стали проводить поисковые мероприятия в "Снегирях", он об этом узнал и объявился. Он с мамой пообщался и вернулся домой. Нам об этом сообщили только утром, домой вернулся вчера вечером», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Как ранее сообщали в поисковом отряде «Лиза Алерт», подросток пропал 14 мая. Он ушёл из дома после конфликта с матерью.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова