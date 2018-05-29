Пропавший на «Снегирях» подросток нашёлся через две недели

Сейчас подросток находится у матери

В Новосибирске завершились поиски 15-летнего Алексея Кидярова, который пропал 14 мая на «Снегирях».







О том, что школьник нашёлся, сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» утром 29 мая.





«Его на массиве встретила мама. Когда мы стали проводить поисковые мероприятия в "Снегирях", он об этом узнал и объявился. Он с мамой пообщался и вернулся домой. Нам об этом сообщили только утром, домой вернулся вчера вечером», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.





Как ранее сообщали в поисковом отряде «Лиза Алерт», подросток пропал 14 мая. Он ушёл из дома после конфликта с матерью.