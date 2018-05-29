Рабочие начали сносить здание недалеко от проспекта Дзержинского

Здание начали ломать в выходные

В Новосибирске рабочие начали сносить постройку недалеко от проспекта Дзержинского — прилегающую к зданию территорию не огородили для безопасности местных жителей.







По словам местных жителей, здание по адресу Королёва, 27А начали сносить в выходные.





«Все выходные всё ломали и сейчас продолжают. Там раньше стоял барак, который несколько раз уже перекупали. В этот раз уже начали работы по сносу. Забор не поставили, ломают вовсю. Парковка вся в кирпичах. Его ещё не до конца снесли. Рядом нет никаких объявлений, нормы строительства не соблюдены. Это постройка между Королёва, 29 и проспектом Дзержинского, 11», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Татьяна Чернова.





Девушка отметила, что местные жители опасаются за свою безопасность. Согласно данным справочника 2GIS, сносимая постройка — это одноэтажный хозяйственный корпус.





По словам управляющего партнёра юридической компании «ЭКВИ» Кирилла Кузнецова, любые строительные работы должны быть огорожены забором. «Проводить такие работы без ограждения нельзя <...> даже на пустыре. Это должно быть препятствие для прохода, забор через который можно только перелезть: из профлиста или досок. За нарушение должно быть административное наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей. Если из-за отсутствия ограждения появилась угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, то штраф от 300 до 600 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 60 суток», — пояснил юрист.







Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, кто проводит работы и почему место сноса здания не огородили забором.





На прошлой неделе похожая ситуация случилась и на улице Плановой. Там рабочие начали сносить дом, не огородив место забором, из-за чего обломками завалило тротуары.

