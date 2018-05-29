2ГИС сделал поиск по квартирам и подъездам

Найти необходимый вход в здание можно, зная лишь номер квартиры
Найти необходимый вход в здание можно, зная лишь номер квартиры

2ГИС начал показывать на карте Новосибирска подъезды жилых домов — найти необходимый вход в здание можно, зная лишь номер квартиры.


«Все данные собирали пешие специалисты 2ГИС, так что обновление позволяет найти самый точный маршрут до подъезда», — сообщают представители компании.


С 28 мая подъезды появились и на картах Москвы и Санкт-Петербурга, они добавлены в большинстве домов, а диапазоны квартир указаны у большинства подъездов.


«К примеру, пользователю нужно узнать, в каком подъезде 1-го дома по улице Стартовой находится квартира № 873. Открываем приложение и вводим: "Стартовая, 1 кв. 873". Получаем ответ: нужная квартира находится в десятом подъезде — теперь можно не тратить время на поиск нужной двери во дворе», — объясняют в компании.


Самый многоподъездный дом в Новосибирске находится по адресу Комсомольская, 4. В нём 22 подъезда. Три 16-подъездных дома разделили второе место — Плахотного, 74, Комсомольская, 3 и Курчатова, 3. Для сравнения: в самом многоподъездном доме России 53 подъезда, он находится в Санкт-Петербурге. 


2ГИС сделал поиск по квартирам и подъездам


«Главным новосибирским "муравейником" можно признать дом на Стартовой, 1 — в нём 1194 квартиры. Чуть меньше жилищ в 4 доме на улице Виктора Уса — 1135. Третьим самым многоквартирным домом в Новосибирске можно считать Одоевского 1/8, в нём 1089 квартир. Однако Петербург и здесь всех обошёл — там есть дом с 3708 квартирами», — добавили в пресс-службе 2ГИС.

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