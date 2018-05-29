На перекрёстке возле «Сан Сити» отключили светофоры
Сегодня, 29 мая, на семь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке Ватутина и Новогодней в Ленинском районе Новосибирска.
Светофоры погаснут из-за планового отключения электричества.
«С 9:30 до 17:00 отключение "Электросетями"», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
На прошлой неделе на восемь часов перестали работать светофоры на перекрёстке Советской и Свердлова возле Новосибирской областной научной библиотеки.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Фатеевой