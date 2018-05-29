На площади Ленина загорелся ресторан итальянской кухни
Ночью 29 мая в ресторане «IL Патио» в Центральном районе Новосибирска загорелась вытяжка — до прибытия пожарных из здания вышли двадцать человек.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 1:12 в здании
«Причина пожара устанавливается, но предположительно — нарушение пожарной безопасности при эксплуатации вытяжки печи. В помещении зала <...> повреждена вытяжка печи на площади три квадратных метра. До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек: шесть сотрудников и четырнадцать посетителей. Пострадавших нет», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным спасателей, на тушение пожара выезжали две автоцистерны и две автолестницы. В 1:34 пожарные полностью потушили огонь.
В ресторане корреспонденту НГС отказались комментировать случившееся.
На прошлой неделе в Дзержинском районе загорелась квартира в пятиэтажке: во время пожара погиб 61-летний мужчина.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Оксаны Козыревой