На площади Ленина загорелся ресторан итальянской кухни

На место пожара выезжали две автоцистерны и две автолестницы
На место пожара выезжали две автоцистерны и две автолестницы

Ночью 29 мая в ресторане «IL Патио» в Центральном районе Новосибирска загорелась вытяжка — до прибытия пожарных из здания вышли двадцать человек.


По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 1:12 в здании № 29 на Красном проспекте.


«Причина пожара устанавливается, но предположительно — нарушение пожарной безопасности при эксплуатации вытяжки печи. В помещении зала <...> повреждена вытяжка печи на площади три квадратных метра. До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек: шесть сотрудников и четырнадцать посетителей. Пострадавших нет», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


По данным спасателей, на тушение пожара выезжали две автоцистерны и две автолестницы. В 1:34 пожарные полностью потушили огонь.


В ресторане корреспонденту НГС отказались комментировать случившееся. 


На прошлой неделе в Дзержинском районе загорелась квартира в пятиэтажке: во время пожара погиб 61-летний мужчина.

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