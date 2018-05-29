Женщина сломала руку в резко затормозившем троллейбусе

Женщину доставили в больницу

Вечером 28 мая в Дзержинском районе Новосибирска женщина сломала руку в результате падения в резко затормозившем троллейбусе.







Инцидент произошёл около 19:10 недалеко от остановки «Волочаевская» в Дзержинском районе Новосибирска.





«Водитель 1970 года рождения на троллейбусе двигался по маршруту № 23, следовал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Волочаевской в сторону улицы Трикотажной. В пути следования у дома № 71 на проспекте Дзержинского допустил падение пассажира [из-за резкого торможения] в салоне троллейбуса», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По словам Савченкова, женщину 1957 года рождения с закрытым переломом правого предплечья доставили в больницу.



