Женщина сломала руку в резко затормозившем троллейбусе
Вечером 28 мая в Дзержинском районе Новосибирска женщина сломала руку в результате падения в резко затормозившем троллейбусе.
Инцидент произошёл около 19:10 недалеко от остановки «Волочаевская» в Дзержинском районе Новосибирска.
«Водитель 1970 года рождения на троллейбусе двигался по маршруту
По словам Савченкова, женщину 1957 года рождения с закрытым переломом правого предплечья доставили в больницу.
Вчера на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Audi Q5, Volkswagen Passat и троллейбус
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, где мы не только выкладываем новости самыми первыми, но ещё по-доброму хулиганим.
Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым