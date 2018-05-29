Новосибирцев ждёт длинная рабочая неделя в начале июня

Следующая суббота, 9 июня, будет рабочей
Следующая суббота, 9 июня, будет рабочей

На следующей неделе новосибирцев ждёт шестидневная рабочая неделя — изменения в графике связаны с празднованием Дня России 12 июня.


«Это связано с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня», — говорится на официальном сайте Роструда.


Следующие праздничные выходные ждут россиян в начале ноября, когда будет отмечаться День народного единства.


Справка: День России отмечается с 1992 года. 12 июня 1990 года народные депутаты приняли Декларацию о государственном суверенитете, а через год в этот день впервые прошли открытые выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.


В ноябре прошлого года аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру выяснили, что треть жителей Новосибирска хотела бы работать только по шесть часов в день

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