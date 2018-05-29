Членистоногие атакуют: в Новосибирской области активизировались клещи

Люди чаще всего подвергаются укусам клещей на садовых участках
Люди чаще всего подвергаются укусам клещей на садовых участках

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило, что несмотря на холодную погоду в регионе, участились случаи укусов людей клещами. На 28 мая на территории области зарегистрировано 3378 случаев укусов клещами.


Места, где люди чаще всего подвергаются укусам клещей, остаются прежними – это садовые участки (118 случаев), кладбища (36 случаев), городские парки и скверы (11 случаев). Наибольшее число покусов отмечается среди пенсионеров (835 случаев).


В тройку «лидеров» по числу укушенных вошли три территории области: Искитимский район (263 случая), Бердск (271) и Тогучинский район (202). На наличие клещевого вирусного энцефалита было исследовано 1845 клещей, из которых 30 (1,6 %) были переносчиками этого заболевания. На клещевой боррелиоз было исследовано 1875 клещей, из них положительных 531 (28,3 %). На 28 мая на территории области зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.


В начале мая НГС сообщал об одном случае клещевого энцефалита.

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