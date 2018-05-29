Членистоногие атакуют: в Новосибирской области активизировались клещи

Люди чаще всего подвергаются укусам клещей на садовых участках

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило, что несмотря на холодную погоду в регионе, участились случаи укусов людей клещами. На 28 мая на территории области зарегистрировано 3378 случаев укусов клещами.







Места, где люди чаще всего подвергаются укусам клещей, остаются прежними – это садовые участки (118 случаев), кладбища (36 случаев), городские парки и скверы (11 случаев). Наибольшее число покусов отмечается среди пенсионеров (835 случаев).







В тройку «лидеров» по числу укушенных вошли три территории области: Искитимский район (263 случая), Бердск (271) и Тогучинский район (202). На наличие клещевого вирусного энцефалита было исследовано 1845 клещей, из которых 30 (1,6 %) были переносчиками этого заболевания. На клещевой боррелиоз было исследовано 1875 клещей, из них положительных 531 (28,3 %). На 28 мая на территории области зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.





В начале мая НГС сообщал об одном случае клещевого энцефалита.

