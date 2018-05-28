Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение приложения Telegram

В Apple направлено письмо с требованием прекратить распространение Telegram
В Apple направлено письмо с требованием прекратить распространение Telegram

Сегодня, 28 мая, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение через AppStore мессенджера Telegram, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.


«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», - говорится в письме.


Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля после того, как суд принял решение о блокировке мессенджера из-за отказа последнего предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

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