Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение приложения Telegram
Сегодня, 28 мая, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение через AppStore мессенджера Telegram, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», - говорится в письме.
Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля после того, как суд принял решение о блокировке мессенджера из-за отказа последнего предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
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Валерий Иванов
Фото Ольги Бурлаковой