Футбол: «Сибиряк» победил «Тюмень» и вышел в финал чемпионата России

«Сибиряк» атакует

Сегодня вечером «Сибиряк» в четвёртом матче полуфинальной серии до трёх побед победил «Тюмень» со счётом 5:3. У новосибирцев голы забили Дарлан, Чистополов, Кудзиев, Покотыло и Главатских.







Новосибирская команда после первой половины игры уступала сопернику, но удачно провела вторую часть встречи. Вчера «Сибиряк» победил тюменцев со счетом 7:3.







В финале чемпионата России по мини-футболу новосибирцы встретятся клубом «Газпром-ЮГРА».







Сегодня НГС также сообщал о новосибирских спортсменах, которые отправились в составе сборной России на чемпионат мира по спортивной аэробике в Португалию.

