Футбол: «Сибиряк» победил «Тюмень» и вышел в финал чемпионата России

«Сибиряк» атакует
«Сибиряк» атакует

Сегодня вечером «Сибиряк» в четвёртом матче полуфинальной серии до трёх побед победил «Тюмень» со счётом 5:3. У новосибирцев голы забили Дарлан, Чистополов, Кудзиев, Покотыло и Главатских.


Новосибирская команда после первой половины игры уступала сопернику, но удачно провела вторую часть встречи. Вчера «Сибиряк» победил тюменцев со счетом 7:3.


В финале чемпионата России по мини-футболу новосибирцы встретятся клубом «Газпром-ЮГРА».


Сегодня НГС также сообщал о новосибирских спортсменах, которые отправились в составе сборной России на чемпионат мира по спортивной аэробике в Португалию.

Прочтений: 1305
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено