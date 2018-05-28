Футбол: «Сибиряк» победил «Тюмень» и вышел в финал чемпионата России
Сегодня вечером «Сибиряк» в четвёртом матче полуфинальной серии до трёх побед победил «Тюмень» со счётом 5:3. У новосибирцев голы забили Дарлан, Чистополов, Кудзиев, Покотыло и Главатских.
Новосибирская команда после первой половины игры уступала сопернику, но удачно провела вторую часть встречи. Вчера «Сибиряк» победил тюменцев со счетом 7:3.
В финале чемпионата России по мини-футболу новосибирцы встретятся клубом «Газпром-ЮГРА».
Сегодня НГС также сообщал о новосибирских спортсменах, которые отправились в составе сборной России на чемпионат мира по спортивной аэробике в Португалию.
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Валерий Иванов
Фото mfktyumen.ru