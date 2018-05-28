«Как будто бы край мира»: Слава Степанов опубликовал снимки скал у побережья Австралии

В конце апреля НГС рассказывал о другом новосибисрком фотографе, который делал снимки в экзотической стране. 33-летний Александр Мачульский, опубликовал снимки глубоководных семижаберных акул — он снял их у побережья Южной Африки .

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Все самые интересные новости мы telegram’ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.



Елена Громкова

Фото Славы Степанова, gelio.livejournal.com

