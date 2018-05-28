«Как будто бы край мира»: Слава Степанов опубликовал снимки скал у побережья Австралии

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки «Двенадцати апостолов» — известняковых скалы, лежащие на побережье Южного Океана в Австралии.


Фотографии Слава сделал в апреле, часть кадров были сняты во время полёта на вертолёте.
Фотографии Слава сделал в апреле, часть кадров были сняты во время полёта на вертолёте.


«Мне нравятся эти крайние точки географии – такие, как мысы, утёсы, скалы. Там, где ощущение, что конец мира. ... 
«Мне нравятся эти крайние точки географии – такие, как мысы, утёсы, скалы. Там, где ощущение, что конец мира. ... 


... Есть такое устоявшееся мнение в мире, что "Двенадцать апостолов" в Австралии – это одна из самых ярких точек, которое напоминает, как будто бы край мира»— рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.
... Есть такое устоявшееся мнение в мире, что "Двенадцать апостолов" в Австралии – это одна из самых ярких точек, которое напоминает, как будто бы край мира»— рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.


Фотограф отметил, что в день съёмки ему не очень повезло с погодой — было пасмурно и ветрено. Но, тем не менее, скалы вызывали сильные эмоции.
Фотограф отметил, что в день съёмки ему не очень повезло с погодой — было пасмурно и ветрено. Но, тем не менее, скалы вызывали сильные эмоции.


Следующая точка, если следовать от скал по океану на юг — это Антарктида. 
Следующая точка, если следовать от скал по океану на юг — это Антарктида. 


В конце апреля НГС рассказывал о другом новосибисрком фотографе, который делал снимки в экзотической стране. 33-летний Александр Мачульский, опубликовал снимки глубоководных семижаберных акул — он снял их у побережья Южной Африки.

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