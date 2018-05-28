В Новосибирск пригонят КАМАЗ для проверки новобранцев

Мобильный комплекс создан на базе КАМАЗа
Мобильный комплекс создан на базе КАМАЗа

Новосибирск получит новый мобильный комплекс для отбора военных на контрактную службу.


Об этом пресс-служба Центрального военного округа сообщает со ссылкой на начальника управления кадров Центрального военного округа генерал-майора Александра Яренко. По его данным, такие же комплексы приедут в Самару и Красноярск.


«Это плюс в работе, это добавляет динамики, добавляет мобильности. Мы смелее едем в субъекты, мы дотягиваемся до самых крайних уголков каждого субъекта Российской Федерации, где наша зона ответственности», — сказал Яренко во время учебно-методического сбора представителей пунктов отбора.


Мобильный пункт отбора представляет собой высокотехнологичный комплекс, смонтированный на шасси повышенной проходимости КАМАЗ-43118.


«Рабочее помещение комплекса оборудовано системой отопления, кондиционирования воздуха, автономного электроснабжения и позволяет разместить 6 рабочих мест. 


Оснащение комплекса позволяет в течение 6–8 часов провести военно-профессиональное ориентирование до 150 потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, 


в том числе провести профессионально-психологическое тестирование более 20 кандидатов», — отмечается на сайте Министерства обороны РФ.


Кроме того, на буксируемом прицепе пункта расположен сценический модуль. Его можно использовать как различного рода площадки, например для выступления творческих коллективов, отмечается на сайте ведомства.


9 мая в Новосибирске с помощью мобильного пункта отбора на службу по контракту записалось почти 200 новосибирцев.

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