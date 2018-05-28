Сотрудница управляющей компании потратила 3 миллиона, которые должны были пойти на ремонт домов

Часть похищенных денег должна была пойти на ремонт лестничных клеток

Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку бывшего заместителя директора управляющей компании «ЖКХ-Гарант» Надежду Подерёгину, которая растратила больше 3 миллионов рублей под предлогом ремонта и обслуживания домов.







«Подерёгина вину признала в полном объёме <…> и на стадии предварительного следствия полностью возместила причинённый ущерб, взяв кредит на большую сумму», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Калининского района Новосибирска, гособвинитель по делу Наталья Кузнецова.







По её словам, с 12 января по 14 декабря 2016 года замдиректора по техническим вопросам ООО «Управляющая компания "ЖКХ-Гарант"» Надежда Подерёгина заключила с пятью подконтрольными компаниями 14 фиктивных договоров на обслуживание и ремонт многоквартирных домов в Калининском районе. При этом объёмы работ в документах были завышены.







«В чём заключается фиктивность этих договоров? <…> В том, что на самом деле <…> организации, с которыми заключены были договоры, то есть которые должны якобы выступать в качестве подрядчиков, не выполняли эти работы. Работы выполнялись силами подчинённых сотрудников общества, то есть самого "ЖКХ Гарант"», — описала ситуацию Наталья Кузнецова.







По её данным, деньги при этом перечислялись подрядчикам, с которыми были заключены договоры. Всего таким образом за неполный год Надежда Подерёгина похитила с расчётного счёта управляющей компании 3 миллиона 57 тысяч рублей.







Как сообщается в материалах дела, за эти деньги подрядчики должны были, например, отремонтировать лестничные клетки в домах № 27/1 на Олеко Дундича и № 50/1 на Народной, испытать электроустановки в домах № 23 и 40 на улице Новая Заря, доме № 4 на Менделеева и № 21/2 на Олеко Дундича, отремонтировать межпанельные швы в домах № 2 и 4 на Менделеева, № 3 на Олеко Дундича, № 22 , 85 и 91 на Фадеева, № 43 на Тамбовской. По словам гообвинителя, директор УК «ЖКХ-Гарант» не догадывалась о планах своей подчинённой и подписывала подготовленные договоры. Выведенные деньги Подерёгина тратила «на собственные нужды».







В пятницу, 25 мая, Калининский районный суд Новосибирска вынес 53-летней Надежде Подерёгиной обвинительный приговор. Судья признал женщину виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и приговорил её к трём годам лишения свободы условно, сообщила Наталья Кузнецова.







Приговор в законную силу ещё не вступил.







Корреспондент направила в УК «ЖКХ-Гарант» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, в том числе пояснить, при каких обстоятельствах вскрылись нарушения.







В начале года в Новосибирске прошёл суд над бывшим руководителем Геофизической службы СО РАН Виктором Селезнёвым и его сыном Антоном Селезнёвым — директором ООО «Геофизическая служба». Их обвиняли в растрате государственного имущества. Оба получили условные сроки.

