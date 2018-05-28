Новосибирца отдали под суд за изнасилование несовершеннолетней: жертва забеременела
Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об изнасиловании — под суд пошёл 52-летний житель Новосибирска.
«Обвиняемый, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с марта 2016 года по ноябрь 2017 года, применяя к несовершеннолетней насилие и воспользовавшись её беспомощным состоянием, совершил с ней 13 половых сношений, одно из которых повлекло иные тяжкие последствия (беременность потерпевшей)», — сообщает прокуратура Новосибирской области.
В прокуратуре не уточнили возраст потерпевшей, а также, как обвиняемый нашёл свою жертву.
Вину в содеянном мужчина не признал.
Уголовным делом занимались следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела СК. В областном управлении СК РФ дело не комментируют.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС