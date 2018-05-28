Новосибирца отдали под суд за изнасилование несовершеннолетней: жертва забеременела

Вину мужчина не признал

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об изнасиловании — под суд пошёл 52-летний житель Новосибирска.







«Обвиняемый, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с марта 2016 года по ноябрь 2017 года, применяя к несовершеннолетней насилие и воспользовавшись её беспомощным состоянием, совершил с ней 13 половых сношений, одно из которых повлекло иные тяжкие последствия (беременность потерпевшей)», — сообщает прокуратура Новосибирской области.







В прокуратуре не уточнили возраст потерпевшей, а также, как обвиняемый нашёл свою жертву.







Вину в содеянном мужчина не признал.







Уголовным делом занимались следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела СК. В областном управлении СК РФ дело не комментируют.

