Новосибирца отдали под суд за изнасилование несовершеннолетней: жертва забеременела

Вину мужчина не признал
Вину мужчина не признал

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об изнасиловании — под суд пошёл 52-летний житель Новосибирска.


«Обвиняемый, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с марта 2016 года по ноябрь 2017 года, применяя к несовершеннолетней насилие и воспользовавшись её беспомощным состоянием, совершил с ней 13 половых сношений, одно из которых повлекло иные тяжкие последствия (беременность потерпевшей)», — сообщает прокуратура Новосибирской области.


В прокуратуре не уточнили возраст потерпевшей, а также, как обвиняемый нашёл свою жертву.


Вину в содеянном мужчина не признал.


Уголовным делом занимались следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела СК. В областном управлении СК РФ дело не комментируют.

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