Житель Новосибирска забрал откормленного коня-беглеца из отдела полиции

Хозяин (на фото в красно-чёрной куртке) уже забрал своего коня из полиции

Новосибирские полицейские отыскали хозяина игривого коня, который в ночь на 28 мая бродил в жилых кварталах на улице Выборной.







Владельца коня нашёл участковый, который обходил территорию района. Оказалось, что животное принадлежит жителю улицы Рябиновой — конь отвязался, когда пасся неподалёку от дома, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что хозяин тоже везде искал своего коня и благодарен полицейским, которые его приютили и подкармливали морковкой и яблоками.







«Сейчас животное передано владельцу», — добавили в ведомстве.





