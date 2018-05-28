Житель Новосибирска забрал откормленного коня-беглеца из отдела полиции

Хозяин (на фото в красно-чёрной куртке) уже забрал своего коня из полиции 
Хозяин (на фото в красно-чёрной куртке) уже забрал своего коня из полиции 

Новосибирские полицейские отыскали хозяина игривого коня, который в ночь на 28 мая бродил в жилых кварталах на улице Выборной.


Владельца коня нашёл участковый, который обходил территорию района. Оказалось, что животное принадлежит жителю улицы Рябиновой — конь отвязался, когда пасся неподалёку от дома, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции уточнили, что хозяин тоже везде искал своего коня и благодарен полицейским, которые его приютили и подкармливали морковкой и яблоками.


«Сейчас животное передано владельцу», — добавили в ведомстве.


Ранее в полиции рассказывали, что горожане увидели одинокого коня в 2:00 возле здания № 131/2 на Выборной и позвонили в дежурную часть. Полицейские забрали животное в отдел и позаботились о нём.

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