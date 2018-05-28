Троллейбус от площади Калинина закрывают до конца недели из-за ремонта теплотрассы
В Новосибирске до конца недели не будет ходить троллейбус
Движение троллейбусов приостановят с 29 мая до 3 июня.
«Это связано с сужением проезжей части чётной стороны улицы Фрунзе в районе здания
В мэрии уточнили, что дорога сузится из-за того, что работники «Тепловых сетей» будут ремонтировать тепловую камеру магистральной теплотрассы.
В прошлом году маршрут троллейбуса
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)