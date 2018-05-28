Троллейбус от площади Калинина закрывают до конца недели из-за ремонта теплотрассы

Троллейбус № 36 перестанет ходить с завтрашнего дня 
Троллейбус № 36 перестанет ходить с завтрашнего дня 

В Новосибирске до конца недели не будет ходить троллейбус № 36 «Улица Лазурная — станция метро "Заельцовская"».


Движение троллейбусов приостановят с 29 мая до 3 июня.


«Это связано с сужением проезжей части чётной стороны улицы Фрунзе в районе здания № 14 на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что дорога сузится из-за того, что работники «Тепловых сетей» будут ремонтировать тепловую камеру магистральной теплотрассы. 


В прошлом году маршрут троллейбуса № 36 также закрывали несколько раз из-за ремонта теплотрассы на улице Фрунзе. Тогда в мэрии говорили, что вместо троллейбуса можно будет воспользоваться, например, автобусом № 95 «ПКиО "Заельцовский" — улица Татьяны Снежиной» или маршруткой № 2 «Вокзал Новосибирск-Главный — улица Татьяны Снежиной».


Дорога возле дома № 14 на Фрунзе сузится на семь метров
Дорога возле дома № 14 на Фрунзе сузится на семь метров


Прочтений: 1327
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено