Троллейбус от площади Калинина закрывают до конца недели из-за ремонта теплотрассы

Троллейбус № 36 перестанет ходить с завтрашнего дня

В Новосибирске до конца недели не будет ходить троллейбус № 36 «Улица Лазурная — станция метро "Заельцовская"».







Движение троллейбусов приостановят с 29 мая до 3 июня.







«Это связано с сужением проезжей части чётной стороны улицы Фрунзе в районе здания № 14 на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что дорога сузится из-за того, что работники «Тепловых сетей» будут ремонтировать тепловую камеру магистральной теплотрассы.





В прошлом году маршрут троллейбуса № 36 также закрывали несколько раз из-за ремонта теплотрассы на улице Фрунзе. Тогда в мэрии говорили, что вместо троллейбуса можно будет воспользоваться, например, автобусом № 95 «ПКиО "Заельцовский" — улица Татьяны Снежиной» или маршруткой № 2 «Вокзал Новосибирск-Главный — улица Татьяны Снежиной».





Дорога возле дома № 14 на Фрунзе сузится на семь метров



