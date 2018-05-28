Новосибирец с инеем в волосах преодолел 82 километра вокруг солёного озера на юге России

Юрий Тарасов пришёл к финишу через 5 часов 55 минут и 44 секунды

Новосибирский спортсмен Юрий Тарасов победил в трудном ночном забеге на 82 километра — во время соревнований у него свело мышцы, а волосы покрылись инеем.







Ультратрейл Elton Volgabus Ultra-Trail® проходил в Волгоградской области.







В ночь на воскресенье, 27 мая, вместе с четырёхкратным чемпионом России по горному бегу Юрием Тарасовым, представителем Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) на старт вышли ещё 180 спортсменов. Им предстояло пробежать 82 километра вокруг солёного озера Эльтон. Ещё около 250 человек стартовали на 42 километра, а 100 бегунов заявились на 160 километров, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.







«Меня как лидера не заявляли, я и сам не думал, что выиграю, так как это моя первая такая длинная дистанция. 72 километра я бежал относительно легко, сложности были только на последних десяти километрах — начало сводить мышцы в бёдрах. На 48-м километре расположено поселение, в котором можно было отдохнуть, поесть суп, попить воды, сделать массаж, но я и другие лидеры дистанции там не останавливались», — рассказал Юрий Тарасов.







По его словам, во время забега на улице было около +3 градусов. После осмотра снаряжения спортсменов ещё около получаса держали в стартовом коридоре, и новосибирский бегун начал мёрзнуть. А когда на дистанции спортсмены спускались в низину, у него покрывались инеем волосы.







Для Юрия Тарасова 82 километра — это самая длинная дистанция, которую он когда-либо преодолевал на соревнованиях





В Новосибирском центре высшего спортивного мастерства уточнили, что 82-километровую дистанцию Юрий Тарасов пробежал за 5 часов 55 минут и 44 секунды.







«Ближайший преследователь Дмитрий Брегета из Саратовской области показал результат на 2 минуты и 27 секунд дольше. Третье место в соревновании занял москвич Артём Стороженко, отстав от лидера почти на 39 минут», — сообщили в НЦВСМ.







В центре добавили, что до этого максимальной дистанцией, которую Юрий Тарасов преодолевал на соревнованиях, были 56 километров. В июле спортсмен планирует пробежать 50-километровый ультратрейл.







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