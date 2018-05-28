Видео: десятки машин с флагами проехали колонной по Новосибирску
Сегодня, 28 мая, в день 100-летия образования Пограничной службы ФСБ Российской Федерации силовики проехались колонной из нескольких десятков автомобилей по Новосибирску.
Автомобили можно было наблюдать в центре города и в левобережной части города. Около 15:00 колонну видели на улице Восход недалеко от Речного вокзала.
Также празднования сегодня проходили в Центральном парке.
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Елена Громкова
Фото на превью Стаса Соколова
Видео очевидца