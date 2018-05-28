Машина Яндекс.Такси с пассажиркой столкнулась с Land Cruiser на улице Блюхера

Водитель такси в момент аварии вёз пассажирку
Водитель такси в момент аварии вёз пассажирку

Днём 28 мая на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и автомобиль Nissan Almera службы Яндекс.Такси с пассажиркой в салоне.


Авария случилась около 14:00 недалеко от остановки «Жилмассив Горский».


«Nissan Almera совершал маневр разворота со средней полосы. Toyota Land Cruiser Prado двигался прямо, со стороны Коммунального моста. Произошло столкновение, оба улетели влево, на встречную полосу», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал. После аварии пассажирка такси вышла из машины. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Яндекс.Такси, чтобы узнать, поступала ли претензия от пассажирки машины и возместят ли ей ущерб. 


От удара автомобили отлетели на встречку
От удара автомобили отлетели на встречку


Сегодня утром на перекрёстке улицы Северной и Красного проспекта столкнулись автомобили Toyota Corolla и Peugeot 206 — от удара «Пежо» врезался в столб.

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