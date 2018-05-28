Сотни пограничников собрались в Центральном парке

Сегодня, 28 мая, в Новосибирске отмечают День пограничных войск — главной площадкой праздника стал Центральный парк.


Праздник в Центральном парке начался в 12 часов
Праздник в Центральном парке начался в 12 часов


Пограничников и ветеранов службы поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также на мероприятии был начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло — бывший начальник пограничного управление ФСБ России по Новосибирской области
Пограничников и ветеранов службы поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также на мероприятии был начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло — бывший начальник пограничного управление ФСБ России по Новосибирской области


Пограничники принесли с собой флаги 
Пограничники принесли с собой флаги 



Праздник провело Пограничное управлением ФСБ России по НСО вместе с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.
Праздник провело Пограничное управлением ФСБ России по НСО вместе с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.


В программе праздника были торжественный митинг, музыкальные и танцевальные номера
В программе праздника были торжественный митинг, музыкальные и танцевальные номера


Пограничники сегодня также ездят с флагами по городу 
Пограничники сегодня также ездят с флагами по городу 


К юбилею начали готовиться ещё две недели назад. 17 мая возле Экспоцентра ветераны пограничной службы составили из машин надпись «100 лет ПВ!»
К юбилею начали готовиться ещё две недели назад. 17 мая возле Экспоцентра ветераны пограничной службы составили из машин надпись «100 лет ПВ!»


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