Сотни пограничников собрались в Центральном парке

Сегодня, 28 мая, в Новосибирске отмечают День пограничных войск — главной площадкой праздника стал Центральный парк.
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Елена Громкова Фото Густаво Зырянова (1-6), Стаса Соколова (7, 8)
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.