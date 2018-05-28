Трое новосибирцев отправились на чемпионат мира в Португалию

Новосибирцы выступят в Португалии в составе сборной России по спортивной аэробике. На фото слева направо: Григорий Шихалеев, Татьяна Конакова и Кирилл Куликов
Новосибирцы выступят в Португалии в составе сборной России по спортивной аэробике. На фото слева направо: Григорий Шихалеев, Татьяна Конакова и Кирилл Куликов

Новосибирцы Кирилл Куликов, Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев вошли в состав в сборной России по спортивной аэробике — с 10 мая спортсмены тренируются в Москве перед чемпионатом мира в Португалии. 


Чемпионат мира по спортивной аэробике пройдёт с 1 по 3 июня в португальском городе Гимарайнш.


«Мы сейчас в Москве, здесь завершается учебно-тренировочный сбор. Я выступаю в номинации "аэростеп" и "аэродэнс". Мои коллеги, Шихалеев Григорий и Конакова Татьяна, выступают в номинации "смешанная пара". Ещё Григорий выступает в номинации "индивидуальное выступление"», — рассказал корреспонденту НГС Кирилл Куликов.


Напомним, в середине мая стало известно, что новосибирский футболист попал в сборную России.

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