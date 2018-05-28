Болельщики за забором: мэрия нашла 3 миллиона для безопасности набережной во время ЧМ по футболу

Мэрия нашла дополнительные деньги на обеспечение безопасности на Михайловской набережной 
Мэрия нашла дополнительные деньги на обеспечение безопасности на Михайловской набережной 

Мэрия Новосибирска нашла 3 миллиона на камеры и ограждения, которые поставят на Михайловской набережной во время Чемпионата мира по футболу, стартующий 14 июня. 


«Подготовлено уже распоряжение — из резервного фонда мэрии Новосибирска [будет выделено] 3 миллиона на приобретение системы видеонаблюдения и установку ограждения», — рассказал на совещании в областном правительстве первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.


Новосибирск вошёл в федеральную программу по созданию фан-зон — площадок, где будут транслироваться матчи. Однако позже мэр Анатолий Локоть заявил, что площадки для просмотра матчей перенесут в ЛДС. В свою очередь врио губернатора Андрей Травников не согласился с решением перенести фан-зоны в закрытое помещение и попросил мэрию принять меры по обеспечению безопасности.


Официальное открытие обновлённой набережной состоялось 26 октября прошлого года — здесь сделали новый променад с тротуарной плиткой, велодорожки, скамейки и фонари. 

Прочтений: 3719
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (63)63
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено