Болельщики за забором: мэрия нашла 3 миллиона для безопасности набережной во время ЧМ по футболу

Мэрия нашла дополнительные деньги на обеспечение безопасности на Михайловской набережной

Мэрия Новосибирска нашла 3 миллиона на камеры и ограждения, которые поставят на Михайловской набережной во время Чемпионата мира по футболу, стартующий 14 июня.







«Подготовлено уже распоряжение — из резервного фонда мэрии Новосибирска [будет выделено] 3 миллиона на приобретение системы видеонаблюдения и установку ограждения», — рассказал на совещании в областном правительстве первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.







Новосибирск вошёл в федеральную программу по созданию фан-зон — площадок, где будут транслироваться матчи. Однако позже мэр Анатолий Локоть заявил, что площадки для просмотра матчей перенесут в ЛДС. В свою очередь врио губернатора Андрей Травников не согласился с решением перенести фан-зоны в закрытое помещение и попросил мэрию принять меры по обеспечению безопасности.





Официальное открытие обновлённой набережной состоялось 26 октября прошлого года — здесь сделали новый променад с тротуарной плиткой, велодорожки, скамейки и фонари.