К Новосибирску приближается волна тепла с дождями
Новосибирские синоптики составили прогноз на конец календарной весны: уже к среде в городе потеплеет до +24 градусов, но потом температура снова понизится.
Согласно прогнозу, в ближайшие три дня, с 29 по 31 мая, в Новосибирске сохранится неустойчивая погода. Периодически будут идти дожди и дуть свежий ветер, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
В частности, небольшие осадки ожидаются в городе в ночь на вторник, 29 мая, — дождь пройдёт местами. Температура при этом будет держаться на уровне +4…+6 градусов. Днём осадков синоптики не прогнозируют, воздух прогреется до +17…+19.
В среду, 30 мая, ночь ожидается сухой и тёплой: +9…+11 градусов. Днём потеплеет до +22…+24, местами возможен небольшой дождь.
Прогнозируются осадки и в ночь на 31 мая: над территорией города пройдёт очередной циклон.
«Поэтому ночью небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Днём без осадков — днём 31-го мы уже окажемся в тылу за холодным фронтом этого циклона. <…> Температура ночью +7…+9, днём +13…+15», — сообщила Марина Виноградова.
По её словам, в целом по региону погода будет примерно такой же, как и в Новосибирске, с той лишь разницей, что в некоторых районах ночная температура при прояснениях может опуститься до нуля и ниже.
На прошлой неделе в Новосибирске закончился отопительный сезон и начались массовые отключения горячей воды. «Сибирская генерирующая компания» испытывает тепловые сети на максимальную температуру: воду в трубах подогрели до 130 градусов.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова