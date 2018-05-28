«Пежо» влетел в столб после ДТП на Красном проспекте
Днём 28 мая на перекрёстке улицы Северной и Красного проспекта в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Corolla и Peugeot 206 — от удара «Пежо» врезался в столб.
Авария случилась около 10:00 недалеко от остановки «Северная».
«Toyota Corolla двигался по Красному проспекту со стороны Мочищенского шоссе в сторону Северной в крайнем правом ряду на разрешающий зелёный сигнал светофора в прямом направлении. Peugeot 206 двигался по Красному проспекту, совершал поворот налево на Северную со стороны Дмитрия Донского. Водитель Peugeot при повороте не убедился в безопасности своего маневра и не заметил движущуюся справа "Тойоту", не пропустил её и допустил столкновение. От удара оба автомобиля отбросило в стороны. Peugeot не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде железного столба», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в ДТП травму получил водитель Peugeot, однако после осмотра врачами он отказался от помощи.
На прошлой неделе стало известно, что сразу три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus