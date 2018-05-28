«Пежо» влетел в столб после ДТП на Красном проспекте

В результате столкновения «Пежо» отлетел и врезался в столб

Днём 28 мая на перекрёстке улицы Северной и Красного проспекта в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Corolla и Peugeot 206 — от удара «Пежо» врезался в столб.







Авария случилась около 10:00 недалеко от остановки «Северная».





«Toyota Corolla двигался по Красному проспекту со стороны Мочищенского шоссе в сторону Северной в крайнем правом ряду на разрешающий зелёный сигнал светофора в прямом направлении. Peugeot 206 двигался по Красному проспекту, совершал поворот налево на Северную со стороны Дмитрия Донского. Водитель Peugeot при повороте не убедился в безопасности своего маневра и не заметил движущуюся справа "Тойоту", не пропустил её и допустил столкновение. От удара оба автомобиля отбросило в стороны. Peugeot не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде железного столба», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





На месте аварии работали врачи скорой помощи





По информации аваркомов, в ДТП травму получил водитель Peugeot, однако после осмотра врачами он отказался от помощи.





Водитель Peugeot не заметил движущуюся справа «Тойоту»





На прошлой неделе стало известно, что сразу три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской.

