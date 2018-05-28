У сотен новосибирских студентов забрали кровь во время сессии

Акция шла с марта и охватила 15 вузов Новосибирска
Акция шла с марта и охватила 15 вузов Новосибирска

Новосибирские студенты два месяца сдавали кровь в вузах, в том числе во время сессии, — 490 литров крови, которые они отдали, пойдут на помощь тяжелобольным людям.


В донорском марафоне «Наш дар во имя жизни» поучаствовали 1,5 тысячи студентов из 15 вузов, рассказали в Новосибирском клиническом центре крови. Рекордсменами по повторному донорству стали студенты СГУГиТ, НГМУ и Сибирского института управления — филиала РАНХиГС.


Для нескольких вузов дни акции совпали с датами весенней сессии.


«К нам студенты приходят, и у нас есть молодые специалисты, которые закончили вуз, — мы спрашиваем, почему так [много молодых доноров]. Они говорят — потому что на самом деле на первом месте здоровый образ жизни, плюс волонтёрство, плюс добрые поступки. Донорство это всё объединяет. Сегодня для них донорство — это социальная ответственность», — объяснил корреспонденту НГС главный врач центра крови Константин Хальзов.


Во время акции удалось собрать почти 500 литров крови
Во время акции удалось собрать почти 500 литров крови


Всего за «весеннюю донорскую сессию» 2018 года удалось заготовить 490 литров крови. Вся она пойдёт на помощь тяжелобольным людям, подчеркнули в центре крови.


Этой весной новосибирским донорам посвятили целый вагон метропоезда — выставка показывает историю и современную жизнь новосибирской службы крови.

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