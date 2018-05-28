У сотен новосибирских студентов забрали кровь во время сессии
Новосибирские студенты два месяца сдавали кровь в вузах, в том числе во время сессии, — 490 литров крови, которые они отдали, пойдут на помощь тяжелобольным людям.
В донорском марафоне «Наш дар во имя жизни» поучаствовали 1,5 тысячи студентов из 15 вузов, рассказали в Новосибирском клиническом центре крови. Рекордсменами по повторному донорству стали студенты СГУГиТ, НГМУ и Сибирского института управления — филиала РАНХиГС.
Для нескольких вузов дни акции совпали с датами весенней сессии.
«К нам студенты приходят, и у нас есть молодые специалисты, которые закончили вуз, — мы спрашиваем, почему так [много молодых доноров]. Они говорят — потому что на самом деле на первом месте здоровый образ жизни, плюс волонтёрство, плюс добрые поступки. Донорство это всё объединяет. Сегодня для них донорство — это социальная ответственность», — объяснил корреспонденту НГС главный врач центра крови Константин Хальзов.
Всего за «весеннюю донорскую сессию» 2018 года удалось заготовить 490 литров крови. Вся она пойдёт на помощь тяжелобольным людям, подчеркнули в центре крови.
Этой весной новосибирским донорам посвятили целый вагон метропоезда — выставка показывает историю и современную жизнь новосибирской службы крови.
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Мария Морсина
Фото nck.su